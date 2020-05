“Huawei en Honor Vervangen Kirin-chipset Met MediaTek-chipset”

Volgens de laatste geruchten zullen Huawei en Honor overstappen op chipsets van MediaTek. Door de sancties van Amerika zou het namelijk niet meer mogelijk zijn om eigen Kirin-chipsets te ontwikkelen.

Al sinds vorig jaar heeft Huawei last van sancties nadat de overheid van de Verenigde Staten Huawei op de zwarte lijst had gezet. Hierdoor mogen Amerikaanse bedrijven niet langer zaken doen met Huawei, met als gevolg dat nieuwe Huawei-smartphones op de markt verschijnen zonder Google-diensten.

Er zijn vorige week echter nieuwe sancties bijgekomen, waardoor de Taiwanese chipfabrikant TSMC niet meer mag leveren aan Huawei. De twee bedrijven werken samen aan Kirin-chipsets die in de meeste smartphones van Huawei te vinden zijn. Huawei is nu haastig opzoek naar een oplossing, omdat de nieuwe maatregelen over vier maanden al van start gaan. Ondertussen probeert TSMC om toch nog een nieuwe handelsvergunning te krijgen.

Volgens Chinese media zou dochterbedrijf Honor alvast hebben gekozen voor MediaTek-processoren. De keuze voor MediaTek zou dienen als een tussenstop totdat er een betere oplossing is gevonden of totdat de sancties worden opgeheven.

