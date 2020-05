“Details Motorola One Fusion+ Gelekt Via YouTube”

Via YouTube zijn per ongeluk details uitgelekt van de aankomende Motorola One Fusion+. De Motorola One Fusion+ zou onder andere beschikken over een 6,5-inch scherm en een 5.000 mAh accu.

YouTube houdt een lijst bij van apparaten die de beste YouTube-ervaring bieden. De videodienst heeft onlangs de One Fusion+ van Motorola toegevoegd aan deze lijst. Volgens de details van YouTube beschikt de smartphone over een 6,5-inch 1080p-scherm, een Snapdragon 730-processor, een 5.000 mAh accu, 4GB of 6GB werkgeheugen en 64GB of 128GB opslagruimte. De rear-camera bestaat uit vier lenzen, waaronder een 64MP ISOCELL Bright GW1-sensor.

YouTube heeft ook een afbeelding van de One Fusion+ uitgelekt. We zien dat de vingerafdrukscanner achterop de behuizing is geplaatst. Onderop vinden we de 3.5mm koptelefoonaansluiting en de usb-c poort. We verwachten dat de officiële introductie niet lang meer op zich laat wachten.

