“Samsung Galaxy Z Flip 5 Krijgt Twee Cover-schermen”

Volgens de laatste geruchten krijgt de Samsung Galaxy Z Flip 5 niet één, maar twee schermen aan de buitenkant van de behuizing. Beelden die zijn gedeeld door Twitteraar SuperRoader tonen hoe dit er mogelijk uit komt te zien.

De Galaxy Z Flip 5 lijkt een flinke make-over te krijgen, aldus de laatste geruchten. Zo schreven wij eerder al dat het coverscherm een stuk groter zal zijn, maar nu duiken er ook berichten op over een tweede coverscherm. Het tweede schermpje is heel klein en is geplaatst naast de dubbele rear-camera. Onder de camera vinden we een veel groter 3,4-inch cover scherm. Het grote coverscherm gebruik je bijvoorbeeld voor het maken van selfies of het aanpassen van instellingen, terwijl het kleine scherm de tijd, accu percentage en andere details toont.

Ook de behuizing heeft een nieuw design gekregen. Zo heeft de behuizing nu geen afgeronde zijkanten, maar platte zijkanten. Het vouwbare hoofdscherm heeft vrijwel geen schermranden en beschikt over een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

Neem de geruchten echter met een flinke korrel zout, want SuperRoader is geen bekende tech-lekker. Pas als bekendere tech-lekkers dit gerucht bevestigen kunnen we dit wat serieuzer nemen. Wel zijn verschillende bronnen het er over eens dat het coverscherm op de Galaxy Z Flip 5 een stuk groter zal zijn dan het coverscherm op de Galaxy Z Flip 4. Ook moet de vouw in het scherm minder zichtbaar zijn en vinden we intern een Snapdragon 8 Gen 2-processor. De officiële introductie zal waarschijnlijk in augustus plaatsvinden.

via [androidplanet]