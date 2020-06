One UI 2.1-update Voor Samsung Galaxy Note 9 Nu Beschikbaar In Nederland

Samsung heeft weer een nieuwe update uitgerold in Nederland. Het gaat om de One UI 2.1-update voor de Galaxy Note 9 samen met de beveiligingspatch van juni 2020.

Gebruikers in Nederland melden dat ze de One UI 2.1-update hebben ontvangen op hun Galaxy Note 9. One UI 2.1 is de nieuwste versie van Samsung’s schil die is gebaseerd op Android 10 en beschikt over verschillende nieuwe functies die Samsung bij de lancering van de Galaxy S20-serie introduceerde. Denk hierbij aan een uitgebreidere galerij, verbeterde AR Emoji functionaliteit en meer camera-functies zoals Pro modus, AR-zone en een verbeterde nacht modus. De beveiligingspatch van juni 2020 dicht daarnaast weer enkele tientallen kwetsbaarheden in Android.

Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel. De update rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij alle Galaxy Note 9-toestellen is aangekomen.

via [AW]