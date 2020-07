“Samsung Levert Smartphones In De Toekomst Mogelijk Zonder Oplader”

Samsung is van plan om vanaf volgend jaar sommige smartphones te leveren zonder oplader. De fabrikant wil dit doen om de kosten te besparen en omdat vrijwel iedereen al een oplader heeft. We weten nog niet om welke toestellen het gaat.

Dit schrijft de Zuid-Koreaanse krant Electronic Times. Samsung zou met partners in gesprek zijn over het weg laten van de oplader bij een aantal smartphones die in 2021 op de markt verschijnen. Smartphones worden mede door de nieuwe 5G-ondersteuning steeds duurder. De oplader is geen duur onderdeel, maar door het weg laten van de lader kan Samsung de verpakking kleiner maken en ook besparen op de verzendkosten.

Samsung is niet de enige fabrikant die smartphones zonder extra’s wil leveren. Zo liet Apple-analist Ming-Chi Kuo onlangs weten dat Apple zelfs overweegt om zowel de lader als de oordopjes weg te laten bij de iPhone 12.

via [tweakers]