Samsung Galaxy M31 Met 6000 mAh-accu Uitgebracht In Nederland

Samsung heeft de Galaxy M31 uitgebracht in Nederland. De Galaxy M31 is een nieuwe budget-smartphone met een 6,4-inch scherm en een grote 6000 mAh-accu. De smartphone krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 279 euro.

Samsung heeft via een blogpost bekendgemaakt dat de Galaxy M31 nu in Nederland verkrijgbaar is. De smartphone verscheen eerder al op de markt in landen als het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. De Galaxy M31 kost 279 euro.

De Samsung Galaxy M31 beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een druppelnotch, een Samsung Exynos 9611-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 15 wat opladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP telelens en een 5MP dieptelens. De smartphone heeft ondersteuning voor 4G en Bluetooth 5.0 en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw.