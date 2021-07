“Samsung Galaxy Watch 4 Komt Ook In Classic-uitvoering”

Volgens de laatste geruchten is Samsung van plan om naast de reguliere Galaxy Watch 4 ook een duurdere ‘classic’ uitvoering op de markt te brengen. Samsung zal de nieuwe smartwatch in augustus presenteren.

In augustus zal Samsung een aantal nieuwe producten introduceren, waaronder de nieuwste opvouwbare smartphones en de Galaxy Watch 4. De Galaxy Watch 4 is de eerste smartwatch van de fabrikant die draait op Wear OS en volgens Android Headlines zal Samsung ook een stijlvollere, duurdere variant op de markt brengen. De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is te zien op de onderstaande render.

De Galaxy Watch 4 Classic heeft een traditionele uiterlijk met een stevige frame en een bijpassende schermrand. Vermoedelijk heeft de Classic-uitvoering een rand rondom het scherm waarmee je de smartwatch kunt bedienen. Aan de zijkant vinden we twee knoppen. Een van deze knoppen is gedeeltelijk rood geverfd. Consumenten krijgen de keuze tussen een wifi-versie en het lte-model.

De nieuwe smartwatch van Samsung draait op One UI Watch, Samsung’s nieuwe besturingssysteem dat is gebaseerd op Wear OS. Voorgaande Galaxy-smartwatches draaien op Tizen. One UI Watch is vanwege de aanwezigheid van de Google Play Store uitgebreider dan Tizen. Ook kan het nieuwe besturingssysteem beter overweg met andere Galaxy-apparaten.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 4 Classic samen met de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 op 27 augustus introduceren.

via [androidplanet]