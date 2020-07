Qualcomm Introduceert Snapdragon 865 Plus Chipset

Qualcomm heeft de nieuwste high-end chipset van het bedrijf aangekondigd. Het gaat om de Snapdragon 865 Plus, een verbeterde versie van de Snapdragon 865 met een hogere kloksnelheid en betere gpu.

Vorig jaar introduceerde Qualcomm de Snapdragon 865-processor voor high-end smartphones. Momenteel is het de krachtigste processor, maar binnenkort kunnen we smartphones verwachten die zijn uitgerust met een opgevoerde versie. De Snapdragon 865 Plus verbetert zowel de cpu- als gpu-prestaties met 10 procent, aldus Qualcomm.

Qualcomm heeft de kloksnelheid van de Kyro 585 Prime-kern verhoogd van 2,84 GHz naar 3,1 GHz. De chipset gebruikt deze kern voor het uitvoeren van zware taken. De overige kernen blijven gelijk. Wel komt de processor met sterkere prestaties voor de Adreno 650-gpu.

Tijdens de aankondiging is ook gelijk bekendgemaakt dat de gaming-smartphones ‘ASUS ROG Phone 3‘ en ‘Lenovo Legion‘ op de markt verschijnen met de Snapdragon 865 Plus-processor.

via [AW]