“Samsung Galaxy S24-serie Alleen Met 8GB en 12GB Verkrijgbaar”

Samsung zal in januari de Galaxy S24-serie introduceren en geruchten over de nieuwe vlaggenschip-smartphones duiken geregeld op in het geruchtencircuit. Zo zijn we nu meer te weten gekomen over de specificaties van de Galaxy S24-toestellen.

De nieuwste details zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Ice Universe. Volgens hem krijgt de Galaxy S24 net als zijn voorganger 8GB werkgeheugen. Daarnaast krijgt de Galaxy S24+ eindelijk een variant met 12GB werkgeheugen. Net als de S24+ kun je bij de S24 Ultra kiezen tussen 8GB en 12GB werkgeheugen. Er komt geen 16GB-uitvoering.

Ook weten we dat de Galaxy S24 Ultra als enige wereldwijd beschikt over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor. De Galaxy S24 en S24+ beschikken in sommige regio’s over een Snapdragon-processor, maar in andere regio’s over een Exynos 2400-processor van Samsung zelf. Naar verwachting moeten we het in Nederland en de rest van Europa doen met de Exynos 2400-processor.

Naar verwachting zal de officiële introductie op 17 januari plaatsvinden, waarna je direct een pre-order kunt plaatsen. Samsung zal de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra tussen 26 en 30 januari leveren, aldus de geruchten.

