“Microsoft Surface Duo Komt Ook Naar Nederland en België”

Microsoft is weer actief op de smartphonemarkt na de introductie van de Surface Duo, een Android-smartphone met twee schermen. De beschikbaarheid leek in eerste instantie beperkt te blijven tot enkele landen, maar een reactie van een woordvoerder suggereert dat het toestel mogelijk ook naar Nederland en België komt.

De Microsoft Surface Duo is een vouwbare Android-smartphone met twee 5,6-inch OLED-schermen die een resolutie hebben van 1800 x 1350 pixels. Open geklapt kom je uit op een 8,1-inch diagonaal. Intern vinden we een Snapdragon 855-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 11MP camera en een 3577mAh accu. Dichtgeklapt is de Surface Duo slechts 8mm dik.

De Surface Duo lijkt in eerste instantie alleen in Amerika en enkele focusmarkten in Europa te worden uitgebracht. De website AndroidWorld heeft navraag gedaan bij Microsoft over een lancering in de Benelux. De reactie van Microsoft doet vermoeden dat de smartphone later ook naar Nederland en België komt. “Ik kan u nog niets zeggen over de beschikbaarheid van Duo in België en Nederland maar je zal zeker iets van ons horen in de komende maanden.”

In Amerika krijgt de Microsoft Surface Duo een flinke adviesprijs mee van maar liefst 1.399,99 dollar, omgerekend ongeveer 1.200 euro. Hierdoor is de smartphone lang niet voor iedereen weggelegd. Mocht de Surface Duo inderdaad naar de Benelux komen dan zal de prijs hier mogelijk zelfs nog hoger uitvallen.