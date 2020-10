“Huawei Wil HarmonyOS 2.0 Uitrollen Naar Bestaande Smartphones”

Op de Chinese website Weibo is een vermoedelijke roadmap geplaatst waaruit zou blijken dat Huawei hun eigen besturingssysteem HarmonyOS 2.0 wil uitrollen naar bestaande smartphones. Mogelijke toestellen zijn de Mate 30 Pro, P40 en P30-smartphones.

De eerste smartphones die een HarmonyOS 2.0-update krijgen draaien op de Kirin 9000-soc. Deze soc zit ook in de Mate 40. Later zal het besturingssysteem worden uitgerold naar toestellen met de Kirin 990-soc, die we kennen van de P40-serie en de Mate 30 Pro. Vervolgens zijn de Kirin 820-soc (P40 Lite) en de Kirin 980-soc (P30-serie en Mate 20-serie) aan de beurt.

Vermoedelijk gaat het enkel om toestellen voor de Chinese markt. Het ligt niet voor de hand dat de Huawei-smartphones in Europa worden omgezet naar HarmonyOS 2.0. Huawei heeft zelf nog niks bekendgemaakt, maar we weten wel dat stabiele versies van HarmonyOS 2.0 pas volgend jaar klaar zijn.

via [tweakers]