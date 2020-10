CoronaMelder-app Vanaf Zaterdag Actief

De Eerste Kamer heeft de ‘Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19’ goedgekeurd. Hierdoor is de CoronaMelder-app vanaf zaterdag in heel Nederland te gebruiken.

Voordat de CoronaMelder in heel Nederland kan werken moest er eerst gestemd worden over een wet, de ‘Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19’. Deze wet is nu door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer goedgekeurd, waardoor de app vanaf 10 oktober in heel Nederland beschikbaar is. De app geeft een melding als je in contact bent geweest met een persoon die positief getest is op Covid-19.

De resultaten van de app worden maandelijks geëvalueerd. Als de resultaten tegenvallen kan de ministerie de app weer intrekken. Verschillende andere landen, waaronder België, hebben onlangs ook al een app voor contactonderzoek gelanceerd.

via [AW]