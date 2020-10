“Samsung Galaxy Z Fold 3 Krijgt Camera Onder Het Scherm”

Volgens de laatste geruchten is Samsung van plan om de Galaxy Z Fold 3 uit te rusten met een “under-display camera”. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou een dergelijke camera eigenlijk al bij de Galaxy S30 willen gebruiken, maar de plannen zijn nu opgeschoven naar de Galaxy Z Fold 3.

Fabrikanten werken al jaren aan een technologie die het mogelijk maakt om een camera onder het scherm van een smartphone te plaatsen. Hierdoor is een notch, uitsparing of pop-up module niet meer nodig. Volgens een Koreaanse bron was Samsung oorspronkelijk van plan om deze technologie bij de volgende Galaxy S-smartphone te gebruiken, maar omdat dit nog te veel impact zou hebben op de beeldkwaliteit werkt de fabrikant momenteel nog aan een betere oplossing. Hierdoor krijgen we de under-display camera waarschijnlijk voor het eerst te zien bij de Samsung Galaxy Z Fold 3.

De Galaxy Z Fold 3 zal in 2021 op de markt verschijnen. In hetzelfde jaar zullen fabrikanten zoals Xiaomi en Oppo waarschijnlijk ook smartphones met under-display camera introduceren.

