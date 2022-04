Telegram 8.7-update Met Nieuwe Functies Uitgebracht

Telegram heeft een nieuwe versie van zijn chat-app in de Play Store geplaatst. Telegram 8.7 brengt een aantal nieuwe functies met zich mee, waaronder meer notificatie-instellingen en een verbeterde Picture-in-Picture mode.

Na de installatie van Telegram 8.7 kun je elk geluid op je smartphone instellen als meldingstoon. Je kunt de geluiden aanpassen per chat of voor alle chats. De geluiden moeten minder dan 5 seconden duren en mogen maximaal 300kb groot zijn. Telegram heeft zelf een aantal geluiden beschikbaar gemaakt die je kunt terugvinden in het Telegram-kanaal ‘Meldingsgeluiden’.

Ook kun je voortaan zelf aangeven hoe lang je een chat wil dempen. Voorheen kon je bijvoorbeeld alleen kiezen voor twee dagen of acht uur. Dit is handig als je voor een bepaalde periode niet gestoord wilt worden. Verder zijn er nieuwe animaties toegevoegd en is de interface iets aangepast, zodat je bijvoorbeeld sneller de flexibele timerinstellingen kunt aanpassen. Als laatste is de Picture-in-Picture functie, waarmee je naar content kunt kijken terwijl je chat, uitgebreider geworden. Zo heeft de functie een nieuw ontwerp gekregen en kun je met twee vingers de grootte wijzigen.

via [droidapp]