Gerucht: “Samsung Levert Galaxy S21 Met Draadloze Oordopjes”

Volgens de laatste geruchten zou Samsung van plan zijn om draadloze oordopjes te leveren bij de aankomende Galaxy S21. Het zou gaan om de Galaxy Buds Beyond. Mocht dit gerucht kloppen dan is het voor het eerst dat de Zuid-Koreaanse fabrikant standaard draadloze oortjes meelevert bij een smartphone.

De website TopDaily schrijft dat Samsung de Buds Beyond wil meeleveren als vervanging van de USB-C-oortjes die nu in de doos zitten bij high-end smartphones. TopDaily is geen bekende bron, dus neem het gerucht nog met een flinke korrel zout. Wel is de bron Zuid-Koreaans en aangezien veel nieuws over Samsung via Zuid-Koreaanse bronnen naar buiten komt is het wel belangrijk genoeg om te melden.

Volgens eerdere berichten zal Samsung de lader en de USB-C-oortjes niet meer in de doos doen bij de aankomende vlaggenschip-smartphones van de fabrikant. Het kan zijn dat beide geruchten kloppen en dat Samsung in plaats van de lader en USB-C-oortjes voortaan draadloze Galaxy Buds Beyond in de doos doet.

Samsung zal de Galaxy S21-serie waarschijnlijk in januari officieel introduceren. Tot die tijd moeten we het doen met geruchten.

