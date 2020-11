Moto G9 Power Met 6000 mAh Accu Aangekondigd

Motorola heeft deze week de Moto G9 Power aangekondigd. De smartphone valt op door de enorme accu met een capaciteit van 6000 mAh en het grote 6,8-inch scherm. De Moto G9 Power verschijnt in december op de markt voor 199,99 euro.

De Moto G9 Power is niet voor iedereen weggelegd. De smartphone is met zijn 6,8-inch HD+ scherm met daaronder nog een dikke rand namelijk behoorlijk aan de grote kant. Toch is er zeker een markt voor een dergelijke smartphone. De Moto G9 Power is namelijk voordelig geprijsd en heeft dankzij de 6000 mAh accu een lange accuduur. De accu heeft ondersteuning voor 20W snelladen.

Intern vinden we een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een NFC-chip een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Moto G9 Power draait op Android 10 met de Moto My UX-schil en is vanaf december verkrijgbaar in de kleuren Electric Violet en Metallic.