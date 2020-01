Samsung Brengt Eerste 5G-tablet Op De Markt

Samsung heeft deze week de eerste tablet van de fabrikant op de markt gebracht die is uitgerust met 5G-ondersteuning. De Galaxy Tab S6 5G is als eerste verkrijgbaar in thuisland Zuid-Korea.

De Galaxy Tab S6 5G is een iets uitgebreidere versie van de reguliere Galaxy Tab S6. De tablet kan namelijk gebruik maken van het 5G-netwerk, een nieuw en sneller mobiel netwerk dat in Zuid-Korea al in gebruik is. In Zuid-Korea krijgt de tablet een adviesprijs mee van 999.900 won, omgerekend ongeveer 770 euro. De tablet beschikt net als de reguliere uitvoering over 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Het is nog onduidelijk of Samsung de Galaxy Tab S6 5G later ook in Nederland op de markt zal brengen. De kans lijkt in ieder geval niet groot, omdat we in Nederland nog geen 5G-netwerk hebben.

via [nu.nl]