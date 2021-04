Mogelijk Eerste Beelden Van Google Pixel Watch Gelekt

Een YouTuber heeft beelden uitgelekt waarop de eerste smartwatch van Google te zien zou zijn. De Google Pixel Watch heeft volgens de afbeelding een rond scherm en één knop aan de zijkant.

Al jaren gaan er geruchten rond over een smartwatch van Google. Tot nu toe is er echter nog niks op de markt verschenen. Toch zou de fabrikant nog steeds werken aan een smartwatch met Wear OS. Ditmaal heeft Youtuber Jon Prosser een foto van de Pixel Watch gedeeld.

De foto van Jon Prosser toont slechts een gedeelte van de smartwatch. Wel kunnen we hieruit afleiden dat de smartwatch een ronde behuizing krijgt met aan de zijkant een kroon. Het is onduidelijk of dit een drukknop is of een draaiknop waarmee je door de interface kunt navigeren. Meer informatie hebben we nog niet, maar Prosser belooft de komende dagen en weken nog meer afbeeldingen en video’s te lekken.

Google was in 2016 al van plan om een eigen smartwatch op de markt te brengen, maar het bedrijf schrapte de Pixel Watch om zich volledig te kunnen focussen op de Pixel-smartphones. Meer concurrentie op de smartwatch markt kan echter geen kwaad, dus we hopen dat de laatste geruchten kloppen en Google binnen aanzienlijke tijd een Pixel Watch op de markt brengt.

via [AW]