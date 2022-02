“Introductie Google Pixel Watch In Mei”

Het geruchtencircuit spreekt al een lange tijd over de komst van de Pixel Watch, de eerst smartwatch van Google. Volgens de laatste geruchten zal Google de smartwatch in mei eindelijk officieel introduceren.

De tech-lekker Jon Prosser schrijft dat we in mei de Google Pixel Watch kunnen verwachten. Google zou al jaren van plan zijn om een smartwatch op de markt te brengen, maar dat is er nog steeds niet van gekomen. In het verleden zijn al wel renders opgedoken waarop te zien is dat de Pixel Watch een rond scherm krijgt. De smartwatch draait uiteraard op Google’s Wear OS.

Volgens de bron zal Google de Pixel Watch op 26 mei introduceren, maar Google heeft zelf nog niks bekendgemaakt. Ook is het onduidelijk of de Google Pixel Watch wereldwijd gelanceerd zal worden. De Pixel-smartphones van Google zijn namelijk ook slechts in een beperkt aantal landen verkrijgbaar.

via [droidapp]