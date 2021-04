Google Komt Met Pixel 5a (5G), Maar Niet Voor Europa

Google heeft als reactie op de geruchten bekendgemaakt dat Google wél een Pixel 5a (5G) op de markt zal brengen. Deze voordeligere variant van de huidige Pixel 5 komt echter niet naar Europa.

Nadat het geruchtencircuit beweerde dat Google de Pixel 5a zou hebben geschrapt, hebben verschillende websites, waaronder TechCrunch, navraag gedaan bij Google. Onverwachts gaf Google een concreet antwoord op de vraag van de site. Een woordvoerder van Google liet weten dat de Pixel 5a 5G “niet is geannuleerd” en de smartphone “later dit jaar beschikbaar is in de Verenigde Staten en Japan”. Hieruit kunnen we opmaken dat Google waarschijnlijk niet van plan is om de Pixel 5a 5G in Europa op de markt te brengen.

We weten nog niet wanneer Google de Pixel 5a 5G officieel zal introduceren. Ook zijn de specificaties nog niet uitgelekt. In februari deelde tech-lekker OnLeaks een aantal renders waarop de smartphone te zien zou zijn.

