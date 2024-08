Google Pixel Watch 3 In Twee Maten Aangekondigd

Google heeft deze week niet alleen vier nieuwe smartphones geïntroduceerd, maar ook een nieuwe smartwatch. De Pixel Watch 3 verschijnt op de markt als 41mm-model en als 45mm-model, waarbij consumenten kunnen kiezen tussen een wifi-only of LTE-uitvoering. Prijzen variëren van 399 euro tot 549 euro.

De Google Pixel Watch 3 heeft een feller (2000 nits) scherm met dunnere schermranden gekregen. Dit scherm heeft een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 60Hz. Ook kan het scherm in donkere omgevingen juist minder fel, zodat het scherm prettiger leesbaar is. De Pixel Watch 3 is uitgerust met een Snapdragon W5-processor in combinatie met een secundaire processor om kleine taken op een energiezuinigere manier uit te voeren. Bij normaal gebruik moet de accu ongeveer 24 uur meegaan, maar wanneer je batterijbesparing inschakelt verleng je de accuduur naar 36 uur.

De Pixel Watch 3 is voorzien van Fitbit-software voor het bijhouden van je activiteiten en gezondheid. Ook heeft Google de nieuwe en gratis Readiness-functie geïntroduceerd. Readiness kijkt naar je hartslag en slaappatroon om te controleren of je klaar bent voor een nieuwe sportsessie. Daarnaast beschikt de smartwatch over een verbeterde hardloopfunctie, die je onder andere informatie geeft over je paslengte en verticale oscillatie.

Google heeft ook gedacht aan de veiligheid van de gebruiker. ‘Loss of Pulse’-detectie kan namelijk meten of het hart van de gebruiker is gestopt met kloppen. Als dit het geval is kan de Pixel Watch 3 automatisch de hulpdiensten inschakelen door een geautomatiseerd bericht met de locatie van de gebruiker te sturen.

Verder zijn er een aantal non-fitness functies toegevoegd. Zo is het mogelijk om een stream van de Nest-deurbel of -camera op de smartwatch openen, kun je gebruikmaken van een vernieuwde voicerecorderapp en is er een afstandsbedieningapp voor Android TV geïnstalleerd.

Het 41mm-model met wifi-only krijgt een adviesprijs mee van 399 euro. De LTE-versie kost 499 euro. Het 45mm-model van de Pixel Watch 3 kost 449 euro (wifi) of 549 euro (LTE). De smartwatch is vanaf 10 september verkrijgbaar.