Huawei Mate Xs 2 Aangekondigd In China

Huawei heeft zijn nieuwste opvouwbare smartphone aangekondigd in thuisland China. De Huawei Mate Xs 2 is de opvolger van de Mate Xs en beschikt over een 7,8-inch vouwbaar scherm aan de buitenkant van de behuizing.

De Huawei Mate Xs 2 heeft dichtgeklapt een 6,5-inch scherm aan de voorkant. Opengevouwen is het scherm 7,8-inch groot. Het scherm heeft een resolutie van 2480 bij 2200 pixels en een 120Hz ververssnelheid. In de rechterhoek zit een ronde uitsparing voor een 10,7MP selfie-camera.

Intern vinden we een Snapdragon 888-processor zonder 5G-modem, 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met zelfontwikelde geheugenkaartjes van Huawei. Afhankelijk van de variant beschikt de smartphone over een 4500 of 4880 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen.

De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een telelens. De Huawei Mate Xs 2 draait op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS en krijgt in China een vanaf adviesprijs mee van omgerekend zo’n 1450 euro. Een Europese release lijkt onwaarschijnlijk. De eerste Mate Xs verscheen wel in Europa op de markt voor 2499 euro.

via [androidplanet]