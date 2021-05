OnePlus Komt Met Cyberpunk 2077-editie Van OnePlus Watch

OnePlus bracht dit jaar de eerste smartwatch van het bedrijf op de markt. De OnePlus Watch ziet er goed uit, maar op het gebied van software loopt de smartwatch ver achter op de concurrentie. OnePlus werkt echter hard aan software-updates en is ook van plan om speciale edities van de smartwatch te introduceren. In thuisland China zou de fabrikant nog deze maand een limited edition-model uitbrengen in het ontwerp van Cyberpunk 2077.

De OnePlus Watch Cyberpunk 2077-editie verschijnt volgens Mysmartprice exclusief op de Chinese markt. Het is nog onduidelijk of de smartwatch op een later tijdstip ook in andere landen verkrijgbaar zal zijn. De smartwatch komt met een zwarte armband die is voorzien van gele strepen en het logo van Cyberpunk 2077. Ook zijn speciale wijzerplaten en animaties toegevoegd die zijn gebaseerd op de game.

Qua specificaties is de Cyberpunk 2077-editie gelijk aan de reguliere OnePlus Watch. Zo heeft de smartwatch een 1,39-inch AMOLED-scherm, een 402mAh accu, een hartslagmeter en een ingebouwde GPS-chip.

via [hardware.info]