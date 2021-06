“Samsung Introduceert Op 28 Juni Eigen Versie Van Wear OS”

Volgens de nieuwste berichten werkt Samsung aan een eigen versie van Wear OS, Google’s besturingssysteem voor smartwatches. De Zuid-Koreaanse fabrikant zal de software mogelijk op 28 Juni presenteren.

Samsung en Google werken samen om een aangepaste versie van Google’s Wear OS te ontwikkelen voor Samsung-wearables. Volgens 9To5Google zal Samsung het besturingssysteem op 28 juni introduceren en zal de software als eerst op de Galaxy Watch 4 draaien. Tijdens een virtuele presentatie zal Samsung uitleg geven over de “nieuwe horloge-ervaring”. In een uitleg over deze sessie staat het volgende:

Het Galaxy-ecosysteem van verbonden apparaten, services en partnerschappen biedt mensen keuze, vrijheid en mogelijkheden. We vinden smartwatches opnieuw uit en creëren nieuwe kansen voor zowel ontwikkelaars als consumenten.

Details over het uiterlijk en de verschillen tussen de reguliere variant van Wear OS en Samsung’s variant hebben we nog niet. De huidige wearables van Samsung draaien op Tizen, een besturingssysteem die Samsung zelf heeft ontwikkeld. Tizen werkt goed, maar heeft een beperkt aanbod van apps ten opzichte van Wear OS. Veel mensen hebben daarom een voorkeur voor Wear OS.

