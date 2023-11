Gerucht: Dit Is De Samsung Galaxy Fit 3

Samsung werkt eindelijk aan een nieuwe Galaxy Fit, aldus de geruchten. De Samsung Galaxy Fit 3 zou onder andere beschikken over een groter scherm, aldus gelekte renders.

Samsung heeft een hoop wearables op de markt gebracht, maar de Galaxy Fit-serie, die bestaat uit voordelige fitnesstrackers, heeft al sinds 2020 geen update meer ontvangen. Volgens het geruchtencircuit komt daar binnenkort echter verandering in. Samsung zou namelijk werken aan een opvolger van de Galaxy Fit 2.

De Galaxy Fit 3 beschikt over een vierkant AMOLED-scherm dat 1,1-inch groot is en een fysiek knopje aan de rechterzijde. De officiële introductie van de Galaxy Fit 3 zal volgens de geruchten in januari plaatsvinden. Dit kan betekenen dat de Galaxy Fit 3 tegelijkertijd met de Galaxy S24-serie geïntroduceerd zal worden.

