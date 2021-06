“Google Komt Dit Jaar Met Vouwbare Smartphone”

Volgens de laatste geruchten werkt Google al een lange tijd aan een opvouwbare smartphone en de fabrikant zou van plan zijn om de smartphone dit jaar te introduceren. De Pixel-smartphone zou gebruikmaken van het nieuwste Samsung-scherm van buigbaar glas.

Nadat verschillende geruchten over een opvouwbare Pixel-smartphone opdoken gaf Google in 2019 toe dat het bedrijf werkte aan een prototype, maar dat ze nog geen commercieel nut zagen voor een dergelijke smartphone. Google lijkt nu van gedachten te zijn veranderd, want sinds vorig jaar duiken steeds meer berichten op over de komst van een opvouwbare Pixel-smartphone. De smartphone staat in het geruchtencircuit bekend onder de naam Passport.

Het laatste bericht is afkomstig van TheElec. Volgens de website krijgt de Pixel-smartphone een vouwbaar glazen scherm van Samsung. Het scherm is 7,6-inch groot en kan naar binnen vouwen. De smartphone krijgt waarschijnlijk net als de oudere Huawei Mate Xs geen tweede scherm aan de buitenkant.

Samsung zal volgens TheElec in oktober beginnen met de productie van het nieuwe type vouwbaar scherm. Daarom zal Google de smartphone mogelijk eind 2021 al aankondigen. Mogelijk krijgen we de smartphone voor het eerst te zien in oktober. Google heeft dan namelijk een evenement ingepland waar we ook de Pixel 6-smartphones te zien krijgen.

