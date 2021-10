Renders Gelekt Van Draadloze Oplader Google Pixel Stand

Op het internet zijn renders opgedoken van de Google Pixel Stand. Dit is een draadloze oplader die Google later deze maand samen met de Pixel 6-serie zal introduceren. De oplader kan een smartphone en een smartwatch tegelijkertijd opladen.

De beelden van de Pixel Stand zijn via Twitter gelekt door geruchtenverspreider Brandon Lee. De nieuwe Pixel Stand is de opvolger van de Pixel Stand uit 2018, die Google samen met de Pixel 3-serie uitbracht. De 2021-uitvoering is wat breder en beschikt over een ingebouwde koelingmechanisme met een ventilator. Deze ventilator zorgt ervoor dat de smartphone niet te warm wordt tijdens het laden.

Er zijn twee qi-laadpunten aanwezig. Eén voor de smartphone en één voor een wearable, zoals een smartwatch of draadloze oordopjes. De Pixel Stand kan een Pixel-smartphone opladen met een snelheid van 23W en andere smartphones en wearables met respectievelijk 15W en 3W. De Pixel Stand komt volgens de geruchten op de markt in de kleuren ‘Rock Candy’ en ‘Fog’ en krijgt een adviesprijs mee van 79 dollar. De dollar prijs zal waarschijnlijk 1 op 1 worden verrekend naar de Euro prijs. Google zal de Pixel Stand op 19 oktober officieel introduceren.

