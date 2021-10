Lees hier meer over Android Apps op Windows 11 en hoe je goedkoop Windows 11 en Office 2021 koopt.

Windows 11 zal een integratie bieden met de Amazon App store. Hierdoor kunnen Android apps in Windows 11 gebruikt worden. Doordat er niet direct met de Google Playstore gekoppeld wordt, kan het zijn dat je niet alle apps kunt vinden. Doordat de Microsoft developers nog aan deze feature werken, kan het zijn dat dit pas in 2022 beschikbaar wordt. Er is echter nu al genoeg reden om over te stappen naar Windows 11. Wanneer jouw computer de systeemvereisten heeft, dan is overstappen een aanrader. Goedkoop Windows 11 kopen bij gamekeydiscounter.nl biedt je direct toegang tot het download van Windows 11 samen met de key die je nodig hebt voor activatie. Hiermee ben jij in een paar uur voorzien van de nieuwste Windows.

Meer redenen om over te stappen naar Windows 11

Allereerst ziet het design van Windows 11 er veel beter uit. Alles oogt rustig en overzichtelijk. Na de pogingen met zowel Windows 8 als 10, waren sommige gebruikers er klaar mee en overwogen de stap naar Mac te wagen. Nu Windows 11 een meer MacOS achtige uitstraling heeft, kan het prima zijn dat deze gebruikers opnieuw Windows waarderen. Voor alle mensen die op een oudere versie van Windows werken, is dit het moment om over te stappen. Windows 11 is sneller, biedt meer mogelijkheden in online en offline werken en maakt taken uitvoeren sneller en intuïtiever. Je kunt meer vanuit je taakbalk doen en meer op je eigen voorkeuren aanpassen. Snap Assist is verbeterd en voor Surface gebruikers zijn de touch functionaliteiten geoptimaliseerd.

Nieuwe Microsoft Store

De Microsoft Store is vernieuwd, dit maakt apps installeren en kopen makkelijker en volgens sommigen maar liefst 35% sneller! Echter niet alle apps moet je daar kopen. Je kan namelijk voor programma’s als Office goede aanbiedingen vinden. Zo kun je bij GameKeyDiscounter – Office 2021 kopen. Dit kost je slechts enkele tientjes waarna je direct Office kunt downloaden en installeren. Kortom, het is nu het moment om over te stappen naar Windows 11. Met de installatie van Office 2021, die je via een eenmalige betaling koopt, kun je alle dingen van Windows die je niet fijn vond, achter je te laten.