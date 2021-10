“Google Pixel 6 Ontvangt 4 Jaar Android-updates”

Jaren geleden liep Google voorop op het gebied van software-ondersteuning, maar inmiddels hebben bedrijven als Samsung Google ingehaald. Google weet dit natuurlijk maar al te goed en wil daarom de duur van de software-ondersteuning bij de Pixel 6-serie verlengen.

Volgens een eerder bericht zal Google de Pixel 6 en Pixel 6 Pro minimaal vijf jaar lang van beveiligingsupdates voorzien. Via Twitter heeft een tech-lekker nu laten weten dat de nieuwe vlaggenschip-smartphones ook op veel Android-updates kunnen rekenen. Google zou maar liefst vier jaar lang Android-updates willen uitrollen. Dit is een flinke vooruitgang, want momenteel rolt Google drie jaar Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates uit.

Pixel 6 gets 4 OS Upgrades and 5 Years of Security Patches — Snoopy (@_snoopytech_) October 13, 2021

Als de berichten kloppen staat Google straks weer vooraan op het gebied van software-ondersteuning. De meeste andere grote fabrikanten beloven momenteel minimaal drie jaar Android-updates. Google zal de Pixel 6-serie op 19 oktober officieel introduceren. Dan krijgen we ook te horen of de geruchten over het updatebeleid kloppen.

