Officieel: Introductie Google Pixel 6 (Pro) Op 19 Oktober

Op 19 oktober zal Google de Pixel 6 en Pixel 6 Pro officieel introduceren. Google heeft op die dag een evenement ingepland met de naam “Pixel Fall Launch“. De smartphones worden om 19:00 uur onthuld. Het is nog onduidelijk of Google tijdens deze presentatie ook andere producten zal introduceren, maar dat lijkt op dit moment niet het geval.

De afgelopen maanden lekte vrijwel elke week wel weer nieuwe details uit over Google’s aankomende vlaggenschip-smartphones. Zo zijn renders, specificaties, prijzen en hands-on beelden allemaal al opgedoken. Het meest opvallende is dat de Google Pixel 6 (Pro) een volledig nieuw ontwerp krijgt. Zo heeft het scherm dunnere randen en heeft de behuizing meerdere kleuren met een opvallende lange zwarte camera-module.

Volgens de geruchten beschikt de Google Pixel 6 Pro over een 6,71-inch AMOLED-scherm, terwijl de reguliere Pixel 6 is uitgerust met een 6,4-inch scherm. De Pixel 6 heeft een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens, terwijl de Pro-uitvoering ook nog is uitgerust met een periscoopcamera waarmee je kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Intern vinden we een Tensor-chipset die door Google zelf is ontworpen. Veel details over deze chipset hebben we nog niet, maar volgens Google zou de chipset wel focussen op toepassingen rond kunstmatige intelligentie.

Na de officiële introductie op 19 oktober zetten wij alle specificaties en details voor jullie op een rijtje.

via [AW]