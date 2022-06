Gebruik Je Oude Android-smartphone Als IP Camera

Steeds meer mensen halen apparaten in huis om het huis en zichzelf beter te beschermen tegen inbrekers en andere onwelkome gasten. Een van de meest gekochte beveiligingssystemen zijn IP camera’s. Deze camera’s, die je op je lokale netwerk kunt aansluiten, zijn uiteraard niet gratis. Gelukkig hebben veel van ons wel ergens een oude Android-smartphone in de kast liggen die we niet gebruiken. Om je oude smartphone weer een functie te geven kun je de smartphone gebruiken als IP camera.

Wat is een IP camera?

Een IP camera, een afkorting voor “Internet Protocol camera”, is een videocamera die gegevens verstuurd via een IP-netwerk. Dergelijke camera’s kun je kopen bij Foscam en worden doorgaans gebruikt als beveiligingscamera in huis, op kantoor en bij overheidsgebouwen. Een groot voordeel van IP camera’s is dat er geen lokale opslag nodig is. Beelden en geluiden worden namelijk rechtstreeks gestreamd naar het internet of naar een computer die is aangesloten op het lokale netwerk. Je kunt beelden van IP camera’s doorgaans ook live volgen op je mobiel of tablet. Dit maakt het mogelijk om je huis eenvoudig van een afstand in de gaten te houden wanneer je bijvoorbeeld op vakantie bent.

Gebruik oude Android-smartphone als IP camera

Een IP camera is de beste oplossing om als beveiligingssysteem te installeren, maar als je geen budget hebt of eerst gewoon iets simpels wilt gebruiken, dan kun je een oude Android-smartphone uit de kast halen. Het enige wat je hoeft te doen is WiFi activeren, een app installeren en de smartphone in de gewenste positie te plaatsen. Er zijn verschillende applicaties die je kunt installeren, waaronder IP Phone Camera by Deskshare. Met deze app kun je livestreamen naar het lokale netwerk of via mobiele data streamen naar het internet zodat je de beelden overal ter wereld live kunt volgen.

Om te beginnen raden we aan om gewoon te verbinden met het WiFi-netwerk in huis. Daarna selecteer je “Start Broadcasting” om een livestream te starten. Vervolgens heb je nog de mogelijkheid om settings aan te passen zoals het kiezen van de gewenste camera en het aanpassen van de videokwaliteit. Om de livestream te bekijken op een andere apparaat vul je de IP-adres van de IP Phone Camera-app in in de browser op je pc, tablet of smartphone. Zo’n IP-adres ziet er zo uit: 192.168.1.103:6677. Zo simpel is het. Je gebruikt nu een oude Android-smartphone als IP camera.

Maken jullie gebruik van een IP camera of oude Android-smartphone om je huis te beveiligen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.