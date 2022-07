“Specificaties Van Compacte Asus ZenFone 9 Gelekt”

De vermoedelijke specificaties van de nog onaangekondigde Asus ZenFone 9 zijn uit gelekt. Volgens de geruchten gaat het om een relatief compacte smartphone met een 5,9-inch scherm en high-end specificaties.

De informatie over de Asus ZenFone 9 is afkomstig van de website TechGoing. De website deelde een video waarin de ZenFone 9 te zien is in de kleuren zwart, rood, blauw en wit. Volgens de bron krijgt de smartphone een 5,9-inch scherm van Samsung, met een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, een 4300 mAh accu en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een gimbal-module voor stabiele beelden.

De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de ZenTouch-knop. Deze knop gebruik je om eenvoudig door webpagina’s en social media te scrollen. De behuizing is stof-en waterdicht (IP68) en is voorzien van een 3.5mm koptelefoonaansluiting en stereo-speakers. Het is nog onduidelijk wanneer Asus de ZenFone 9 officieel zal introduceren.

Een aantal dagen geleden introduceerde Asus ook al een andere high-end smartphone. Het gaat om de Rog Phone 6, die zich voornamelijk richt op gamers en een adviesprijs meekrijgt van 999 euro.

via [androidplanet]