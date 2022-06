“Introductie Galaxy Z Flip 4, Fold 4 en Watch 5 Op 10 Augustus”

Samsung zal zijn nieuwste opvouwbare smartphones samen met zijn nieuwste smartwatch op 10 augustus presenteren. Dit beweert tech-lekker Jon Prosser. We krijgen de Galaxy Z Flip 4, de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Watch 5 te zien.

Volgens de laatste geruchten zal Samsung op 10 augustus een presentatie houden om drie nieuwe producten te introduceren. Het gaat om de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4, twee opvouwbare smartphones die de afgelopen maanden al verschillende keren in het geruchtencircuit zijn opgedoken. De Z Fold 4 zal op de markt verschijnen in de kleuren Phantom Black, Green en Beige. De Z Flip 4 komt op de markt in de kleuren Graphite, Bora Purple, Pink Gold, en Blue.

Naast de opvouwbare smartphones krijgen we ook de Galaxy Watch 5 te zien. Deze smartwatch zal in drie verschillende maten verkrijgbaar zijn. Namelijk 40mm, 44mm en 46mm. Consumenten krijgen de keuze uit de kleuren Phantom Black, Silver, Pink Gold (alleen 40mm) en Sapphire Blue-ish (alleen 44mm).

Als laatste zal Samsung de Galaxy S22 in de nieuwe kleur lavendel uitbrengen. Alle nieuwe producten zijn volgens het gerucht vanaf 28 augustus verkrijgbaar.

via [droidapp]