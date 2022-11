Motorola Werkt Aan Voordelige Moto Watch 70 Smartwatch

Motorola lijkt te werken aan een voordeligere smartwatch zonder al te veel poespas. Het gaat om een rechthoekige smartwatch die zich vooral focust op de gezondheid van de gebruiker.

Motorola heeft de Moto Watch 70 nog niet officieel geïntroduceerd, maar in een Canadese webwinkel is de smartwatch al wel opgedoken. De Moto Watch 70 beschikt volgens de bron over een 1,69-inch lcd-scherm met een resolutie van 280 bij 240 pixels, een ingebouwde GPS, een versnellingsmeter, een gyroscoop en een hartslagmeter. Ook kan de smartwatch de lichaamstemperatuur meten.

De Moto Watch 70 heeft ondersteuning voor 23 sportmodi, de behuizing heeft een IP67-certificering gekregen en de accu gaat maximaal 10 dagen mee op één acculading. De accuduur hangt wel veel af van de gebruiker. Zo gaat de accuduur drastisch omlaag wanneer je veel sport. De smartwatch draait op een eigen besturingssysteem, waardoor het niet mogelijk is om applicaties uit de Play Store te installeren. Ook is het niet mogelijk om contactloos te betalen, omdat een NFC-chip ontbreekt, en kun je niet bellen met de Moto Watch 70.

De Moto Watch 70 krijgt in Canada een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 75 euro. Het is nog onduidelijk of de smartwatch ook naar Nederland en België komt.

