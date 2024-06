Motorola Razr 50-serie Officieel Aangekondigd

Motorola heeft zijn nieuwste opvouwbare smartphones aangekondigd. Maak kennis met de Razr 50 en de Razr 50 Ultra, die op de markt verschijnen voor 900 en 1200 euro. De opvouwbare smartphones zijn ook in Nederland en België verkrijgbaar.

Motorola heeft de opvolger van de Razr 40 aangekondigd. De Razr 50 heeft onder andere een veel groter coverscherm gekregen. Het gaat om een 3,6-inch OLED-scherm met een resolutie van 1056×1066 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Het vouwbare scherm is 6,9-inch groot en heeft een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7300X-processor, met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens en de selfie-camera heeft een 32MP resolutie. De accu heeft een capaciteit van 4200 mAh en heeft ondersteuning voor 30W snelladen. Ook heeft deze accu ondersteuning voor 15W draadloos laden.

Motorola voorziet de smartphone van verschillende AI-functies die van pas komen bij het maken van foto’s, het bewerken van wallpapers en andere dagelijkse taken. Een vernieuwde scharnier moet er voor zorgen dat je de Razr 50 eenvoudig kunt openen met één hand.

Razr 50 Ultra

Voor mensen die iets krachtigere hardware willen heeft Motorola de Razr 50 Ultra uitgebracht. De Razr 50 Ultra is uitgerust met een 6,9-inch 165Hz pOLED (HDR10+) scherm, een Snapdragon 8S Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een nog groter 4-inch coverscherm en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. Achterop vinden we een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens en voorop vinden we een 32MP selfie-camera.

Motorola Razr 50 (Ultra) kopen

De Motorola Razr 50 is vanaf 1 juli verkrijgbaar in de kleuren grijs, lichtbruin en oranje voor een adviesprijs van 899,99 euro.

De Motorola Razr 50 Ultra is per direct verkrijgbaar in de kleuren Navy Blazer, Dill Green, Peach Fuzz en Peacock Pink voor een adviesprijs van 1199,99 euro.

Motorola levert de smartphones met een hoesje met keycord en belooft 3 grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.