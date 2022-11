Renders Van Oppo Reno 9-serie Gelekt

Oppo werkt aan de Oppo Reno 9-serie, die waarschijnlijk eerst in China zal worden aangekondigd en later mogelijk ook naar Europa komt. De bekende tech-lekker Evan Blass heeft nu een aantal renders gedeeld waarop de Reno 9, Reno 9 Pro en Reno 9 Pro Plus te zien zijn.

Volgens de geruchten lijkt de nieuwe serie veel op de Oppo Reno 8 Pro, met aan de achterkant een camera-module die gedeeltelijk uit de behuizing steekt en aan de voorkant een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Op de camera-module van de Reno 9 Pro en Reno 9 Pro Plus zien we de tekst “powered by MariSilicon“, maar bij de reguliere Reno 9 niet. De MariSilicon-chip voor beeldbewerking ontbreekt dus bij de Oppo Reno 9. De Reno 9 en 9 Pro hebben twee camera’s aan de achterkant en de duurdere Reno 9 Pro Plus heeft drie camera’s.

Reno 9 Reno 9 Pro Reno 9 Pro Plus

Volgens de geruchten beschikken alle drie de smartphones over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. De reguliere Reno 9 heeft een Snapdragon 778G-processor, de Reno 9 Pro heeft een MediaTek Dimensity 8100 Max-processor en de Reno 9 Pro Plus heeft een krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor.

De accu van de Reno 9 en Reno 9 Pro heeft een capaciteit van 4500 mAh en kan met 67W snelladen. De Reno 9 Pro Plus heeft een iets grotere 4700 mAh accu die met 80W kan snelladen. De driedubbele rear-camera van de Reno 9 Pro Plus bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

via [androidplanet]