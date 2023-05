Afbeeldingen Tonen Draadloze Fairphone Koptelefoon Fairbuds XL

De Duitse website Winfuture heeft verschillende afbeeldingen gedeeld waarop de Fairbuds XL te zien is. Dit is een draadloze over-ear koptelefoon van de Nederlandse fabrikant Fairphone, die vermoedelijk eenvoudig te repareren is.

De onderstaande afbeeldingen zouden vroegtijdig door een webshop online zijn gezet. Op de afbeeldingen zien we de Fairbuds XL van alle kanten in de kleuren zwart en groen. De behuizing van de oorschelpen is waarschijnlijk gemaakt van gerecycled plastic. Op deze oorschelpen zien we een knop, een joystick en een USB-C-aansluiting. Het is nog onduidelijk wat de functie is van deze joystick.

Naar verwachting krijgt de Fairbuds XL een adviesprijs mee van zo’n 250 euro. Net als alle andere Fairphone-producten kun je de koptelefoon waarschijnlijk eenvoudig repareren. Overige details hebben we nog niet, maar naar verwachting zal de officiële lancering van de Fairbuds XL snel volgen.

via [tweakers]