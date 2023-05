Motorola Edge 40 In Europa Aangekondigd Voor 600 Euro

Motorola heeft zojuist een nieuwe smartphone aangekondigd voor de Europese markt. De Motorola Edge 40 is een krachtige smartphone die onder de duurdere Edge 40 Pro is geplaatst en per direct te bestellen is voor 599,99 euro.

De Motorola Edge 40 krijgt een kleiner scherm dan zijn duurdere broer. Het gaat om een 6,55-inch AMOLED-scherm met een 1080p-resolutie, een 144Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een Mediatek Dimensity 8020-processor met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 4400mAh en kan met 68W snelladen. Ook is er ondersteuning voor 15W draadloos laden.

De selfie-camera zit in een ronde uitsparing in het scherm. Deze camera heeft een 32MP resolutie. Achterop vinden we een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. Deze groothoeklens is ook te gebruiken als macrolens. Een telelens ontbreekt. De Motorola Edge 40 heeft een waterdichte behuizing (IP68) en draait uit de doos op Android 13. Gebruikers ontvangen drie jaar lang beveiligingsupdates en een update naar Android 14 en Android 15.

De Motorola Edge 40 is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 599,99 euro. Je kunt kiezen tussen een Acrylic-uitvoering met een glazen achterkant en Vegan Leather-uitvoering met een leerachtige afwerking.

via [tweakers]