Google Deelt Eerste Officiële Teaser Van Pixel Fold

Volgende week zal Google eindelijk zijn eerste opvouwbare smartphone introduceren. De fabrikant heeft vlak voor de introductie de eerste officiële teaser gedeeld waarin de Pixel Fold in volle glorie te zien is.

Na maanden van geruchten over Google’s opvouwbare smartphone komt hier volgende week eindelijk een einde aan. Google zal de Pixel Fold op 10 mei namelijk officieel introduceren. In een acht seconden durende teaser-video toont Google nu alvast hoe de opvouwbare smartphone er uit komt te zien. We zien de Pixel Fold van de buitenkant en de binnenkant. Ook zien we het vouwmechanisme in werking. Het valt op dat de Pixel Fold behoorlijk dikke schermranden heeft.

De Google Pixel Fold gaat de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Z Fold 4. Dit is een vrij moeilijke taak, want de smartphone van Samsung is erg succesvol en het is al de vierde generatie van de Galaxy Z Fold. Wij zijn dan ook benieuwd wat Google hier tegenin kan brengen. Na de officiële introductie zetten wij alle details, waaronder de specificaties, prijs en beschikbaarheid voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]