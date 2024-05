Samsung Galaxy M35 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe mid-range smartphone aangekondigd. De Samsung Galaxy M35 lijkt grotendeels op de Galaxy A35, maar heeft onder andere een nog grotere accu. De smartphone komt niet officieel naar Nederland, maar zal waarschijnlijk wel via de grijze import verkrijgbaar zijn.

De Samsung Galaxy M35 is een grote smartphone met een 6,6-inch OLED-scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1000 nits. Intern vinden we een Exynos 1380-processor in combinatie met 8GB werkgeheugen en minimaal 128GB opslagruimte. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens. De accu heeft een capaciteit van maar liefst 6000 mAh. Hierdoor kunnen veel mensen twee dagen doen met één acculading.

Samsung heeft de Galaxy M35 niet officieel voor de Nederlandse markt aangekondigd, maar we verwachten dat de smartphone via de grijze import wel door Nederlandse webwinkels zal worden aangeboden.

via [androidplanet]