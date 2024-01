Fossil Stopt Met De Productie Van Smartwatches

Fossil heeft bekendgemaakt dat het bedrijf stopt met de productie van smartwatches. De Gen 6-lijn is de laatste serie smartwatches die Fossil op de markt brengt. De fabrikant wil zich gaan richten op het maken van andere producten, zoals reguliere horloges en juwelen.

Een woordvoerder van Fossil heeft de volgende verklaring gegeven: “Het smartwatchlandschap is de afgelopen paar jaar significant veranderd, en daarom hebben we de strategische beslissing genomen om ons terug te trekken uit de smartwatchmarkt“. Fossil wil zich nu gaan richten op ‘kernactiviteiten’ waar ‘grote groeikansen liggen’.

De Fossil Gen 6-lijn is dus de laatste serie slimme horloges van de fabrikant. De eerste Gen 6-smartwatch verscheen in 2021 op de markt en in 2023 introduceerde Fossil een tweede smartwatch voor in de Gen 6-lijn. Fossil zal geen nieuw smartwatch maken, maar de fabrikant belooft wel dat de huidige Wear OS-smartwatches de komende jaren gewoon updates blijven ontvangen.

via [tweakers]