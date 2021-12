Xiaomi Watch S1 Smartwatch Aangekondigd

Xiaomi heeft in thuisland China een nieuwe smartwatch geïntroduceerd. De Xiaomi Watch S1 beschikt over een 1,43-inch scherm en een stalen behuizing. In China kost de smartwatch omgerekend ongeveer 150 euro.

Xiaomi toonde de Xiaomi Watch S1 tijdens de introductie van de Xiaomi 12. De Watch S1 heeft een rond 1,43-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 326PPI, een 470mAh accu die twaalf dagen mee moet gaan op één acculading, een NFC-chip, een hartslagmeter, een zuurstof sensor en Bluetooth-ondersteuning. Gebruikers krijgen toegang tot 117 fitnessmodus. De roestvrijstalen behuizing heeft een 5ATM-rating gekregen, waardoor de smartwatch waterdicht is tot een diepte van 50 meter. De Watch S1 kost in China 1100 yuan, omgerekend 153 euro. Voor de uitvoering met een leren bandje betaal je 1200 yuan (167 euro).

Op dit moment is de Xiaomi Watch S1 alleen voor de Chinese markt aangekondigd en het is nog onduidelijk of de smartwatch op een later tijdstip ook in Europa op de markt verschijnt. We verwachten echter dat de Watch S1 wel via de grijze import te koop zal worden aangeboden als er geen officiële Europese lancering in de planning staat.





via [tweakers]