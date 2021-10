Prijzen En Specificaties Van Google Pixel 6 Pro Gelekt Via Amazon

Morgen zal Google de Pixel 6 en Pixel 6 Pro officieel introduceren, maar vlak voor de introductie zijn zowel de specificaties als de prijzen uitgelekt via Amazon UK. In dit artikel zetten we de informatie even op een rijtje.

Amazon heeft twee productpagina’s van de Google Pixel 6 Pro klaar gezet. Eén pagina is voor de variant met 128GB opslagruimte en de andere is voor de variant met 256GB opslagruimte. Op de pagina’s zien we de prijzen in Engelse pond, maar Europese prijzen zijn ook al uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de Pixel 6 Pro in Europa een adviesprijs mee van 899 euro. Op de Amazon pagina’s staan de prijzen 849 pond (12GB + 128GB) en 949 pond (12GB + 256GB).

Dankzij de Amazon-pagina’s en eerdere geruchten weten we dat de Pixel 6 Pro beschikt over een 6,71-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Google Tensor (5 nm)-processor, 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een in-display vingerafdrukscanner, een 5000 mAh accu, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP telelens met 4x optische zoom en een 12MP ultragroothoeklens. De smartphone komt in ieder geval op de markt in de kleuren Electric Graphite en Lagoon Green.

Morgen zal Google de Pixel 6 en Pixel 6 Pro officieel introduceren tijdens de Pixel Fall Launch presentatie. Pas dan weten we met zekerheid of deze specificaties en prijzen kloppen. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen in een nieuw artikel.

