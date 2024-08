Samsung Galaxy A-serie Krijgt Nog Dit Jaar Galaxy AI

Galaxy AI is momenteel alleen beschikbaar voor de vlaggenschip-apparaten van Samsung, maar daar komt binnenkort verandering in. De Zuid-Koreaanse fabrikant zal Galaxy AI namelijk nog voor het einde van dit jaar uitrollen naar smartphones in de Galaxy A-serie.

Begin dit jaar introduceerde Samsung een softwarepakket genaamd Galaxy AI. Galaxy AI bestaat uit een aantal handige tools die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Consumenten met een Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Tab S9, Galaxy Z Flip 6 of Z Fold 6 kunnen al met Galaxy AI aan de slag, maar mensen met een goedkopere smartphone uit de Galaxy A-serie kunnen dat niet. Volgens SamMobile komt daar echter verandering in. Galaxy AI zal namelijk nog voor het einde van dit jaar arriveren op de eerste Galaxy A-smartphones.

De Galaxy A35 en A55 kunnen de Galaxy AI-functies als eerste verwachten, in de vorm van een UI 6.1.1-update. Deze update rolt mogelijk al in augustus of september uit. Of oudere en minder krachtige Galaxy A-smartphones, zoals de Galaxy A25 of A15, op een later tijdstip ook Galaxy AI ontvangen is nog onduidelijk. Ook is het belangrijk om te weten dat niet alle Galaxy AI-functies naar de Galaxy A35 en Galaxy A55 worden uitgerold. Sommige AI-functies vereisen namelijk zeer krachtige hardware.

via [techpulse]