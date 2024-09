“Snapdragon 8 Gen 4-chipset Wordt 20 Procent Duurder”

De Snapdragon 8 Gen 4, de aankomende vlaggenschip-chipset van Qualcomm is volgens de geruchten 20,68 procent duurder dan zijn voorganger. De chipset zou maar liefst 240 dollar per stuk kosten.

De prijs van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 is gedeeld door tech-lekker Ice Universe. Waarom de prijs zoveel hoger uitvalt laat Ice Universe niet weten. Qualcomm zou aan twee varianten van de chipset werken, met de productnamen SM8750 en SM8750P. Het is onduidelijk of beide varianten dezelfde verkoopprijs hebben. Qualcomm heeft zelf niet gereageerd op de berichten.

De officiële introductie van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden. In deze maand zal OnePlus namelijk de OnePlus 13 introduceren, die gebruikmaakt van deze chipset.

via [tweakers]