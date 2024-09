Oppo Introduceert Budget-smartphones Oppo A60 5G, A40 en A40m

Oppo heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd voor de Europese markt. Het gaat om de Oppo A60 5G, de Oppo A40 en de Oppo A40m, die in prijs variëren van 189 euro tot 249 euro. De specificaties van de smartphones komen grotendeels met elkaar overeen.

De Oppo A60 is de krachtigste van de drie smartphones en beschikt over een 6,67-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 6300-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5.100 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een 50MP hoofdcamera. De smartphone ontvangt 2 Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates.

De Oppo A60 is verkrijgbaar in de kleur “Black Red” voor een adviesprijs van 249 euro.

De Oppo A40 heeft net als de A60 een 6,67-inch scherm, maar met een lagere verversingssnelheid van 90Hz. Intern vinden we een Snapdragon 6s 4G Gen 1-processor en opnieuw 4GB RAM, 128GB ROM, een 5.100 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een 50MP hoofdcamera. Het updatebeleid is hetzelfde en de Oppo A40 is verkrijgbaar in de kleur “Sparkle Black” voor een adviesprijs van 189 euro.

Als laatste heeft Oppo de Oppo A40m aangekondigd. De A40m is vrijwel hetzelfde als de A40, maar dan in combinatie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De Oppo A40m kost 219 euro.