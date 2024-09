OnePlus Bevestigt: Introductie OnePlus 13 In Oktober

Onlangs schreven wij dat OnePlus zijn volgende vlaggenschip-smartphone mogelijk al in oktober of november zal introduceren. Dankzij een bericht van OnePlus kunnen wij dit gerucht nu bevestigen. De Chinese introductie zal namelijk volgende maand plaatsvinden.

Topman Louis Lee heeft bekendgemaakt dat de introductie van de OnePlus 13 in oktober zal plaatsvinden. Een exacte introductiedatum heeft hij echter niet gegeven. Wel gaat het om een Chinese introductie. In Europa moeten we waarschijnlijk tot een paar maanden langer wachten voordat de OnePlus 13 verkrijgbaar is. Ook laat Lee weten dat de OnePlus 13 over de nieuwste high-end chipset beschikt. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Snapdragon 8 Gen 4-processor van Qualcomm.

Naast een krachtige processor spreken de geruchten ook over een opvallend grote accu met een capaciteit van 6000 mAh, een ultrasonische vingerafdrukscanner en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP periscopische lens met 3x optische zoom. We verwachten een adviesprijs van tegen de 1000 euro.

via [androidplanet]