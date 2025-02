“Xiaomi Watch S4 Gaat In Europa 159 Euro Kosten”

Xiaomi is van plan om binnenkort de Xiaomi Watch S4 te introduceren voor de Europese markt. Op het internet zijn verschillende details van de smartwatch opgedoken, waaronder beelden, specificaties en prijzen.

Xiaomi heeft de Xiaomi Watch S4 eerder al aangekondigd voor de Chinese markt, waardoor we het meeste over de smartwatch al weten. Een Europese adviesprijs heeft Xiaomi nog niet gedeeld, maar volgens de bron Xpertpick gaat de smartwatch hier 159 euro kosten. De Xiaomi Watch S4 verschijnt op de markt in verschillende kleuren, waaronder de onderstaande zwarte en witte modellen. De smartwatch komt met verwisselbare polsbandjes, zodat je deze naar eigen smaak kunt aanpassen.

De Xiaomi Watch S4 beschikt over een 1,43-inch scherm met een resolutie van 466 bij 466 pixels en een piekhelderheid van 2200 nits. De 486 mAh accu gaat tot maar liefst 15 dagen mee op één acculading. De smartwatch heeft verder ondersteuning voor Bluetooth, WiFi en NFC en beschikt over verschillende sensoren voor het meten van je activiteiten en gezondheid, zoals je hartslag, slaap en stressniveau. Daarnaast heeft de Xiaomi Watch S4 een ingebouwde speaker voor het telefoneren en een gps-chip voor de navigatie. De smartwatch draait op een eigen besturingssysteem, waardoor de Google Play Store niet aanwezig is.

via [androidplanet]