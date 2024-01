“Google Pixel Watch 3 Komt In Twee Formaten Op De Markt”

Google bracht de originele Pixel Watch en de Pixel Watch 2 op de markt met een 41mm behuizing. Volgens de laatste geruchten is de fabrikant echter van plan om de opvolger van de Watch 2 in twee formaten uit te brengen. Zo kunnen consumenten bij de Pixel Watch 3 straks kiezen voor een grotere uitvoering.

9to5Google schrijft dat Google werkt aan twee formaten van de Pixel Watch 3. Google zal de Pixel Watch 3 naar verwachting later dit jaar samen met de Pixel 9 introduceren. Het is echter nog onduidelijk wat voor afmetingen de grotere uitvoering van de Pixel Watch 3 krijgt. Ook is het nog onduidelijk of de kleinere uitvoering opnieuw een 41mm behuizing krijgt. De grotere uitvoering krijgt waarschijnlijk ook een groter scherm en een grotere accu. Mogelijk voegt Google zelfs extra sensoren toe om de twee verschillende modellen nog meer van elkaar te onderscheiden.

Met het uitbrengen van verschillende formaten volgt Google het voorbeeld op van fabrikanten als Samsung en Apple. Het aanbieden van verschillende formaten maakt de smartwatch geschikt voor een groter publiek, met zowel kleine als grotere polsen.

via [tweakers]