Gerucht: “Sonos Werkt Aan Concurrent Van Google TV Streamer en Apple TV”

Sonos werkt aan een eigen mediaspeler die moet gaan concurreren met de Google TV Streamer en de Apple TV, aldus de geruchten. Het apparaat krijgt intern de codenaam “Pinewood”.

Op de Sonos-mediaspeler kun je volgens de geruchten streamingdiensten zoals Disney+ en Netflix installeren en gebruiken. Of het gaat om losse applicaties of om één Sonos-app die alle content van populaire streamingdiensten samenvoegt is nog onduidelijk. Het besturingssysteem van de mediaspeler is gebaseerd op Android, waardoor de kans groot is dat de Sonos-mediaspeler een vergelijkbare ervaring zal leveren als de Google TV Streamer.

Naast het tonen van streamingdiensten moet de mediaspeler van Sonos ook dienen als hub voor andere Sonos-apparaten in huis, zoals bijvoorbeeld een surroundsoundsysteem. De mediaspeler heeft een ethernetpoort, meerdere hdmi-poorten met passthrough-functionaliteit en ondersteuning voor wifi 7.

Helaas heeft Sonos zelf nog niks bekendgemaakt, waardoor het nog onduidelijk is wanneer Sonos de mediaspeler wil introduceren en hoeveel de mediaspeler gaat kosten.

via [AW]